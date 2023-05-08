رفع 390 طن قمامة و20 طن أتربة و10 أطنان مخلفات صلبة بالمنصورة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 390طن قمامة و20طن اتربة و10 طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات لجهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها الي استمرار التنسيق مع كل من رئيس مركز ومدينة المنصورة، و رئيس حي غرب المنصورة و رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية حيث شمل العمل ترميم الارصفه والجزر الوسطي بشارع الجلاء وترميم الارصفه بحديقه شجره الدر و كنس الاتربه بشارع الجلاء وتشغيل المكنسيه علي الطريق السريع وكذا غسيل رصيف كورنيش المشايه في اطار الجهود المستمرة للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة عاصمة المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.