محافظ الدقهلية يحظر على مديرى الإدارات غلق هواتفهم المحمولة.. اعرف السبب

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا مع مديرى عموم ومديرى الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وتم خلالا الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات والمستويات الوظيفية والمسئوليات والأهداف الموضوعات والملفات فى كل إدارة حسب طبيعة العمل المكلفة بها ومهامها الوظيفية بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوى.

وشدد محافظ الدقهلية على منع قيام أى مسئول من مديرى العموم ومديرى الإدارات من غلق تليفونه لسرعة التواصل معه فى أى وقت، فيما يتعلق باحتياجات العمل، مؤكدًا على أن كل مسئول فى موقعة عليه متابعة الأعمال المنوطة به ووضع توقيتات زمنية محدده لإنهائها حرصا على مصالح المواطنين، مضيفا اننا جميعا كتنفيذيين جئنا إلى مواقعنا كل فى تخصصه لنقدم الخدمات الحكومية للمواطنين من كافة روافد الخدمة بجميع القطاعات بنطاق المحافظة.

واشار "مختار" إلى ضرورة مراعاة التسلسل الوظيفى فى المخاطبات والمكاتبات ومهام العمل المنوطة بكل مستوى من المستويات الوظيفية حرصا على تحديد المسئوليات فى متابعة ملفات العمل بما يضمن مكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين واضاف ضرورة حرص كل مدير ادارة على خلق كوادر ادارية ثانيه وثالثه بعده كل فى تخصص ومهام اعمال ادارته لضمان استمرارية وحسن سير اداء العمل بلا ايه عقبات أو ظروف طارئة يتعرض لها.

ووجه " المحافظ"، بضرورة المتابعة الجادة لكافة الملفات والموضوعات مع وضع استراتيجية لسرعة انهاء الملفات العاجلة وعرض التقارير الدورية فى هذا الشأن حرصا على تقديم خدمات متميزة لمواطنى الدقهلية.

ولفت محافظ الدقهلية، إلى تخصيص مسئول متابعة بكل ادارة ووحده محلية ومديرية خدمات لمتابعة الموضوعات ذات الاولوية بالتنسيق مع ادارة متابعة مكتب المحافظ لسرعة إنهاءها فى المواعيد المقررة مضيفا أن التقييم مستمر لمعدلات الاداء والانجاز داخل كل ادارة ووسيتم مكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.