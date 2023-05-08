دمياط تحتفل بعيدها القومى لعام 2023 بمشروعات جديدة لقاطرة التنمية الشاملة

تحتفل محافظة دمياط فى يوم 8 مايو من كل عام بعيدها القومى وذلك إحياءً لذكرى انتصار الأجداد على جيوش الغزاة فى عام 1250م، وبهذه المناسبة هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أبناء المحافظة، قائلة: "أنقل لكم تهنئة خاصة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العظيمة لصمود أبناء محافظتنا العريقة، للدفاع عن أرض الوطن، كما أؤكد لكم حرصنا على الاستمرار فى تحقيق التطوير الشامل بكافة القطاعات لتحقيق طفرة بالخدمات المختلفة"، حيث ذكرت إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات بالقطاعات المختلفة جاءت بخطة هذا العام وهى كالتالى..

-قطاع الإسكان:

يضم مشروعات أبرزها..

• صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى التابع لمحافظة دمياط تتضمن إنشاء 4 عمارات إسكان الاستثمارى بشارعى 105 و107 بمدينة رأس البر وبتكلفة قدرها 21.579 مليون جنيه

مشروعات مديرية الإسكان تشمل إنشاء 11 عمارة سكنية بتل وردة بشطا كمرحلة اولى لمشروع الإسكان الاجتماعى بالمنطقة بتكلفة قدرها 122.352 مليون جنيه

-قطاع التعليم :

يضم هذا القطاع عدد 275 مشروعا بتكلفة تقدر بـ 193 مليون جنيه جاء أبرزها...

•المدرسة الثانوية الفندقية بدمياط الجديدة

•مدرسة عباس الكيال الإعدادية

•مدرسة سعد المهدى بصيلة الابتدائية

•مدرسة فارسكور الزخرفية بنات

•مدرسة شرباص الابتدائية الجديدة

•مدرسة العمدة طه بدوى الرسمية للغات

•مدرسة فارسكور الرسمية للغات

•مدرسة كفر سعد تعليم أساسي

•مدرسة النجارين الابتدائية المشتركة

-قطاع الصحة:

يصل عدد المشروعات المُنفذة والجارية لهذا العام 21 مشروع بتكلفة اجمالية 172.796.694 مليون جنيه وأبرزها :

•تنفيذ اعمال تطوير مستشفى رأس البر المركزي

•‏تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وقسم العمليات بمستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر التابعة لامانة المراكز الطبية المتخصصة..

•إنشاء الوحدة الصحية بالجبايلة بمدينة كفر البطيخ

•تنفيذ أعمال تطوير مدرسة سعد الثانية الفنية للتمريض بنين بقرية الشعراء بدمياط والتى تُعد أول مدرسة تمريض للبنين بنطاق المحافظة.

•تنفيذ أعمال تطوير مدرسة تمريض فارسكور

•تنفيذ أعمال تطوير حضانات مستشفى فارسكور المركزي

-مشروعات الخطة الإستثمارية:

تتضمن مشروعات الخطة الإستثمارية تنفيذ مشروعات من الخزانة العامة بقيمة قدرها 312.128 مليون جنيه ومشروعات جاءت ببند " الخطة ذاتى " بتكلفة تقدر ب55 مليون جنيه حيث جاء من أبرز هذه المشروعات :

•تطوير محور السيالة/ بورسعيد بطول 2.5 كم

•تطوير عدد 4 شوارع رئيسية بمدينة فارسكور

•تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا

•تطوير شارع السفير عبد الرؤوف الريدى " الفنار سابقاً" بمدينة عزبة البرج

•تطوير مبنى هيئة تنشيط السياحة بمدينة رأس البر.

هذا إلى جانب أعمال جارى تنفيذها بمشروعات :

•تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر

•إستكمال مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة.

•توريد معدات لدعم منظومة النظافة.

• مشروعات رصف للطرق بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة

قطاع المناطق غير المخططة:

جاء مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ويشمل تطوير 7 مناطق بمدينة دمياط " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " بتكلفة 250 مليون جنيه.

وخلال المشروع تم رفع كفاءة شبكات المرافق بتلك المناطق بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية وبالانترلوك للشوارع الفرعية.

-أعمال رد الشيء لأصله:

بلغت تكلفة أعمال رد الشىء لأصله بعدد من شوارع المحافظة 35.258.307 مليون جنيه ومن أهم تلك الشوارع :

•شارعى التحرير والجلاء بمتفرعاتهم

• شارع مديرية الزراعة بمدينة دمياط

•شارع التحرير بالزرقا

•شارع كورنيش النيل بفارسكور

•شارعى البوسطة ومدرسة عاطف سليم بكفر البطيخ

•سيدى خضر بالروضة

•شوارع متفرقة بمدينة رأس البر

•منطقة الدبدوبة ومعدية أيوب بمدينة عزبة البرج

•شارع مسجد المتولى بمدينة السرو

•شارع السوق وطريق المشالب بمدينة ميت أبو غالب

بالإضافة إلى مشروعات مديرية الطرق جاءت بتكلفة اجمالية 6 مليون جنيه وهى :

•تنفيذ أعمال الترميم لعدد من القطاعات بطريق رأس البر الشرقى وطريق الهرنة

•ترميم ورفع كفاءة طريق الهويس بطول ١كم

-قطاع المشاركة المجتمعية:

بلغت تكلفة إنشاء مشروعات المشاركة المجتمعية 78 مليون جنيه ومن أبرزها :

•إعادة تأهيل وتطوير كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " بتمويل من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة

•توريد عدد 2 أتوبيس سياحى للنقل الجماعى بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة

•تطوير ميدان مدخل مدينة رأس البر

-قطاع الشباب والرياضة:

شهد هذا العام تنفيذ 4 مشروعات بتكلفة اجمالية 11.241.000 مليون جنيه وهم :

•إحلال وتجديد ملعب خماسى مركز شباب سيف الدين

•إحلال وتجديد ملعب خماسى مركز شباب الكاشف الجديد

•إنشاء ملعب قانونى بمركز شباب ميت أبو غالب

•إحلال وتجديد ملعب خماسى مركز شباب مدينة السرو

هذا إلى جانب 7 مشروعات جاءت ما بين الانشاء والاحلال والتجديد

-قطاع الأوقاف:

مشروعات بتكلفة 45.083 مليون جنيه وأبرزها..

•إحلال وتجديد مسجد الفردوس بالحلوانى بمدينة الروضة

•صيانة وترميم مسجد البحر بمدينة دمياط

هذا إلى جانب تنفيذ 15 مشروع ما بين انشاء وصيانة مساجد بكافة أنحاء المحافظة

-قطاع التضامن الاجتماعي:

يتضمن مشروعين بتكلفة تصل إلى 30.400 مليون جنيه وهم :

•الوحدة الاجتماعية بالزرقا

•مبنى الرعاية الاجتماعية بمدينة دمياط الجديدة

-قطاع الثقافة:

دعم مكتبة مصر العامة بمكتبة متنقلة عبارة عن سيارة مزودة بعدد من الانظمة ومجهزة بتصميمات هندسية تتناسب مع طبيعة عملها للوصول بالخدمات الثقافية إلى جميع المناطق

-مشروعات مديرية الري:

يتضمن هذا القطاع تنفيذ 4 مشروعات بتكلفة 23.790.222 مليون جنيه وهم :

•أعمال تأهيل ترعة البطرساية

•أعمال تأهيل ترعة كرم

•أعمال تأهيل ترعة كفر تقى

•أعمال تأهيل المنايل الأربعة

-مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي:

يتضمن القطاع مشروعات تصل تكلفتها الإجمالية 652.85 مليون جنيه وأهمها :

•مشروع محطة معالجة صرف صحى وصناعى بشطا بطاقة 25 الف م٣/ يوم

•مشروع محطة صرف صحى شطا ٢

هذا إلى جانب تنفيذ 14 مشروع صرف صحى بنطاق المحافظة وأهمها :

•توسعات محطة البستان، السواحل، أم الرضا ١و٢، الكاشف الجديد، سيف الدين، جمصة، الركابية، الرياض، أولاد خلف، العطوى، الغوابين، الطرحة، السالمية والنجارين

-مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي:

يتضمن القطاع 51 مشروع منهم :

•مشروعات البنك الدولى

•خطة تطوير العشوائيات

•مشروعات إحلال وتجديد

وتبلغ تكلفة المشروعات الإجمالية 3.964.769.629 مليار جنيه.

-قطاع المعاهد الأزهرية:

•إنشاء معهد سيف الدين الابتدائى بتكلفة قدرها 13 مليون جنية

-قطاع الكهرباء

بإجمالى تكلفة 46.642.485 مليون جنيه تم تنفيذ:

•أعمال إنشاء لوحة توزيع ميت أبو غالب لتدعيم التغذية لمدينة ميت أبو غالب

•أعمال إحلال شبكات الجهد المتوسط (كابلات - أبراج وأعمدة - خطوط هوائية)

•أعمال توسعات شبكة الجهد المتوسط وإنشاء تغذيات جديدة

•أعمال إحلال شبكة الجهد المنخفض ( كابلات -أعمدة منخفض - موصلات - صناديق توزيع )

•أعمال توسعات الجهد المنخفض وإنشاء تغذيات جديدة

•أعمال إحلال أكشاك محولات التوزيع بشبكة الجهد المتوسط

•إضافة محولات جديدة لتحسين الجهد والتغذية الكهربية

•تعديل الخطوط الهوائية بكابلات أرضية المارة داخل الكتلة السكنية

-مشروعات الهيئة العامة للتأمين الصحي:

بتكلفة قدرها 37.253.196 مليون جنيه، جاء ابرز مشروعات القطاع تنفيذ أعمال تطوير وتدعيم مبنى فرع دمياط للتأمين الصحي

وفى هذا السياق،، اختتمت " المحافظ "حديثها حول هذا الموضوع،، بالاشارة إلى أن المحافظة حققت خطوات كبيرة بتلك القطاعات، كما أنها تعمل جاهدة على توسيع دائرة المشروعات والمبادرات لرفع جميع الخدمات بكافة المناطق، لتنضم إلى قاطرة التنمية وبماحقق محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة..