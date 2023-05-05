اليوم السابع
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محافظ دمياط: انتظام منظومة توريد محصول القمح بالشون والهناجر حتى الأمس

الجمعة، 05 مايو 2023 03:40 م
محافظ دمياط: انتظام منظومة توريد محصول القمح بالشون والهناجر حتى الأمس الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ الشهر الجارى، معلنة عن توريد 19658.934 طن من المحصول حتى الأمس..

 

وأضافت أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 31002 فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، كما أكدت مجددا على متابعة الموقف اولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورا.

 


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