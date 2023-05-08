حياة كريمة.. القافلة الطبية فى العقادة الشرقية بالإسماعيلية تستقبل 730 مواطنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية في مضيفة العقادة الشرقية، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة فايد، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 730 مواطنا في أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين ومستمرة حتى غدا الثلاثاء ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية في العقادة الشرقية بمركز ومدينة فايد تضمنت 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة، إلى أنه تم استقبال 356 مواطن بعيادة الباطنة و64 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 25 سيدة بالإضافة إلى استقبال 163 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 38 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 39 حالة بالإضافة إلى استقبال 42 سيدة بعيادة النساء و3حالات بوحدة الأشعة.

على أن تستمر القافلة الطبية في مضيفة العقادة الشرقية التابعة لمركز ومدينة فايد في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء ؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.