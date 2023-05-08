اليوم السابع
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تعليم الدقهلية: انعقاد دائم لغرف العمليات المركزية والفرعية ولم نرصد مخالفات

الإثنين، 08 مايو 2023 01:44 م
تعليم الدقهلية: انعقاد دائم لغرف العمليات المركزية والفرعية ولم نرصد مخالفات امتحانات - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على استمرار أداء طلاب الدقهلية لاختبارات الفصل الدراسى الثانى، مع عدم وجود أى معوقات لسير لجان الاختبارات فى جميع الإدارات التعليمية.
 
وأدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى، والبالغ عددهم 64180 طالب وطالبة فى 206 لجنة، اختبار فى مادتى الأحياء والفلسفة، وفى الصف الثانى الإعدادى يختبر 105130طالب وطالبة فى 842 لجنة فى مادتى العلوم والتربية الفنية، وفى مادتى اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية لطلاب الصف السادس الابتدائى وعددهم 134430 طالب وطالبة فى 1431 لجنة، ومادةالرياضيات لطلاب الصف الخامس الابتدائى وعددهم 141381 ومادة العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائى وعددهم 139901 طالب وطالبة.
 
ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والغرفات الفرعية بالإدارات التعليمية أى مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسى، طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية، وفى مستوى الطالب المتوسط.
 
وأكد ناصر على تحرى الدقة فى تصحيح الأوراق ورصد الدرجات فى الشيت، لينال كل طالب حقه، وأشار وكيل وزارة تعليم الدقهلية، إلى أنه تم توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل اللجان.

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