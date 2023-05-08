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انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل .. صور

الإثنين، 08 مايو 2023 11:32 ص
انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل .. صور انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل
كتب محمود طه حسين

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شهدت لجان امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية العام، انتظام الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى، والورقية للصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول والثانى الإعدادى.
 
وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم متابعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من قبل المدارس والإدارات، وتذليل اى عقبات تواجه الطلاب، موضحة أن الأسئلة بسيطة وتراعى مستويات الطلاب خاصة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما أنها من المنهج المقرر عدا الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى تم استبعادها من الأسئلة.
 
ووجهت المديريات بالالتزام بالزي المدرسي والاطمئنان على جودة طباعة المفاهيم والسؤال المقالي لطلاب الصف الأول الثانوي وتمكنهم من الدخول إلكترونياً على منصة امتحان مادة الفلسفه بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وأيضاً جودة طباعة الورقه الامتحانيه لطلاب المنازل.
 
فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.
 
انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (1)
انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 

انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (2)
انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 

انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (3)
انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 

انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (4)
انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 

انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (5)
انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 

انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (6)
انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 

انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (7)
انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 

انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (8)
انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 

انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (9)
انتظام لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 

 


التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023

اخبار مصر



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