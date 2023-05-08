السجن 15 سنة لمتهم بتهديد فتاتين بنشر صورهما على موقع التواصل بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تقدمت المجنى عليهما ببلاغ ضد المتهم مفاده أنه يقوم بتهديدهما بنشر صور خاصة لهما، وإفشاء أمور مخدشة للشرف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغتين، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.