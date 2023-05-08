السجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بالاتجار فى الأفيون والحشيش بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة المركز وترويجها على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المنهمين وبحوزتهم 179 لفافة افيون و44 لفافة حشيش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.