اليوم السابع
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السجن 15 سنة غيابيا لمتهمين و5 و10 سنوات لآخرين فى قضية هجرة غير شرعية بالغربية

الإثنين، 08 مايو 2023 03:29 م
السجن 15 سنة غيابيا لمتهمين و5 و10 سنوات لآخرين فى قضية هجرة غير شرعية بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الخامسة برئاسة المستشار جهاد فرج الألفي وعضوية المستشارين أيمن يونس ابوزيد ومحمود محي الدين الغزولي، بمعاقبة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الهجرة غير الشرعية وتسببهم في وفاة 3 شباب غرقا أثناء محاولة الهجرة عن طريق البحر.
 
حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني في القضية بالسجن 10 سنوات والمتهم الثالث بالسجن 5 سنوات ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن 15 سنة غيابيا.
 
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنابية لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية، وتسببهم في غرق شباب في البحر أثناء محاولة الهجرة.
 
وحضر متهمين اثنين أمام هيئة المحكمة وغياب باقي المتهمين وتداولت المحكمة القضية وأصدرت قراراها المتقدم.
 

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المحلة

جنايات المحلة

هجرة غير شرعية



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