المؤبد لـ3 متهمين تعدوا على فتاة سودانية داخل منزل أحدهم بالمحلة

بدأت خيوط الجريمة بقيام المتهم الأول بانشاء موقعاً على موقع فيس بوك لإيهام الفتيات بتوفير فرص عمل لهن وفي هذه الواقعة أعلن المتهم عن حاجة أسرة إلى خادمة لمدة 10 أيام مقابل 10 آلاف جنيه، فتواصلت معه المجني عليها مبدية له رغبتها في العمل فأخبرها بأن مقر العمل بمدينة المحلة ووصف له طريق الوصول وانتظرها المتهم الثاني بموقف السيارات القادمة من القاهرة ثم اقتادها إلى منزل المتهم الثالث وما ان وصلت أخبرها المتهم الأول أن الإعلان الذى استدرجها به ليس حقيقي وأنهم سوف يعتدون عليها، وتعدي عليها المتهم الأول تحت تهديد السلاح أبيض.

بينما كان المتهمان الآخران ينتظران إلا أن المجني عليها بعد أن تعدي عليها المتهم الأول وتأهب المتهم الثاني، قامت بالصراخ واستطاعت أن تفر هاربة من نافذة المنزل مستغيثة بعدد من الأهالي بالمنطقة ثم الذين أرشدوها إلى قسم شرطة ثالث المحلة وتم تحرير المحضر اللازم وإجراء المعاينة.

والقت الاجهزة الأمنية القبض على المتهمين الذين اعترفوا بالواقعة، كما أن تقرير الطب الشرعي قد أثبت صحة بلاغ المجني عليها وعند مثولهم أمام محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة أصدرت حكمها المتقدم.

وأكدت هيئة المحكمة في رسالتها أن الانترنت لم يوجد لانشاء صفحات وهمية مسيئة وان مواصلة استخدام الانترت بهذا الاستخدام السيئ ينذر بخطر جسيم علي المجتمع اذ ان كثيرا من الجرائم الآن ترتكب بوسيلتين الانترنت والدراجة النارية المسماه بالتوك توك والتي يجب ان تقف الجهات المعنية امامها وقفة حاسمة، وأنه وليس من المعقول أن تترك دراجة نارية تجوب شوارعنا بهذا الشكل دون ضابط حتي غدت تلك الدراجة الاداة الشائعة لارتكاب الجرائم في مجتمعنا.