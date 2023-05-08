اليوم السابع
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الداخلية تضبط ديلر مخدرات فى الشرقية

الإثنين، 08 مايو 2023 12:20 ص
الداخلية تضبط ديلر مخدرات فى الشرقية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تداول على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بترويج وتعاطى المواد المُخدرة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
 
بالفحص وباستهداف المشكو فى حقه أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).
 
كما تم باستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (100) قضية اتجار مواد مُخدرة ، بإجمالى (101) متهم ، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 19,100 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,850– كمية من مخدر البانجو  وزنت 3 كيلو جرام – 232 قرص مخدر – 17 سلاح نارى – 2 سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
 
 

ترويج المخدرات

تجاره المخدرات

وزاره الداخليه

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