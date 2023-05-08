إليك 6 علاجات تساعدك فى الحفاظ على توازن مستويات السكر

كتبت إيناس البنا

الأشخاص الذين يعانون من هذا مرض السكر يحتاجون إلى توخي الحذر بشأن أسلوب حياتهم للحفاظ على مستويات السكر في الدم لديهم تحت السيطرة.

وفقًا لخبراء الصحة حسب موقع "timesnownews"، فإن مرض السكري من النوع 2 هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري الذي لا يستخدم فيه جسمك الأنسولين بشكل صحيح، وبينما يمكن لبعض الأشخاص التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم من خلال الأكل الصحي والتمارين الرياضية ، قد يحتاج البعض الآخر إلى دواء لإدارته. بغض النظر، تحتاج إلى محاربته.

بصرف النظر عن المكملات والتأمل، يمكن أن يشمل علاج مرض السكري علاجات بديلة وعلاجات طبيعية، قال خبراء الصحة مرارًا وتكرارًا أن الأعشاب والمكملات لا يمكن أن تعالج مرض السكري ولا يمكن أن تكون علاجًا قائمًا بذاته، ومع ذلك، فإن بعضها، جنبًا إلى جنب مع العلاج التقليدي، قد يخفف من أعراض مرض السكري ويقلل من خطر حدوث مضاعفات.

العلاج بالإبر

تساعد تقنيات العلاج البديلة مثل الوخز بالإبر في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم. إنه إجراء يقوم فيه الممارس بإدخال إبر رفيعة جدًا في نقاط محددة على جلدك

وفقًا للخبراء، فإن الوخز بالإبر يخفف الألم المزمن ويستخدمه مرات عديدة من قبل الأشخاص المصابين باعتلال الأعصاب، وهو تلف الأعصاب المؤلم الذي يحدث مع مرض السكري.

الصور الإرشادية

الصور الموجهة هي إحدى الطرق التي أثبتت جدواها لتقليل مستويات التوتر وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على ملف تعريف الجلوكوز للفرد.

وفقًا للخبراء، يستخدم هذا صورًا ذهنية سلمية مثل أمواج المحيط ، أو ربما صورًا للتحكم في مرضك أو علاجه، يقول الأشخاص الذين يستخدمون هذه التقنية أن هذه الصور الإيجابية يمكن أن تخفف من حالتهم.

التأمل

يقول الأطباء إن التأمل يساعد مرضى السكري عن طريق تقليل التوتر ، وخفض مستويات السكر في الدم ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يساعد التأمل اليومي لمدة دقائق على الأقل في تقليل التوتر والحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة

مكملات الكروم

وفقًا لخبراء الصحة، تساعد مكملات الكروم الأشخاص المصابين بداء السكري على خفض مستويات السكر في الدم.

الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 إما لا ينتجون ما يكفي من الأنسولين أو لا يستطيعون استخدام الأنسولين الذي تصنعه أجسامهم بشكل صحيح. نتيجة لذلك ، يتراكم الجلوكوز أو السكر في مجرى الدم، وهكذا ، فإن مكملات الكروم ، على وجه التحديد ، الكروم ثلاثي التكافؤ، وهو عنصر أساسي أساسي، تساعد في تكوين مركب يعزز تأثيرات الأنسولين وانخفاض مستويات الجلوكوز

بخلاف تناول المكملات، هناك بعض الأطعمة الطبيعية الغنية بالكروم وهي:

الخضار مثل البروكلي والبطاطس والفاصوليا الخضراء

كل الحبوب

لحوم البقر والدواجن

الفاكهة بما في ذلك التفاح والموز

الحليب ومنتجات الألبان

نبات الجينسنج

الجينسنج هو نبات طبي يساعد في إدارة مرض السكري من النوع 2 بمكوناته النشطة التي قد تثبت الأنسولين والجلوكاجون للمساعدة في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم المثلى.

المغنيسيوم

قد يؤدي انخفاض المغنيسيوم، وفقًا للدراسات، إلى تفاقم السيطرة على نسبة السكر في الدم في مرض السكري من النوع 2.

يقول الأطباء إن المغنيسيوم مسئول عن قطع إفراز الأنسولين في البنكرياس ويساعد في بناء المقاومة في أنسجة الجسم.

وفقًا للدراسات، فإن أولئك الذين يتناولون كميات أقل من المغنيسيوم لديهم تنظيم أقل للسكر في الدم ومخاطر أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بالأشخاص الذين يستهلكون كميات أعلى.