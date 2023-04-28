جودة النوم ضرورة لمريض السكر من النوع 2.. اعرف التفاصيل

حسام الشقويرى

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، فمن المحتمل أنك تهتم بما تأكله وتحاول البقاء نشيطًا بدنيًا. ولكن هناك عنصر مهم آخر لإدارة حالتك قد لا تعطيه الأولوية دائمًا هو النوم، فالحصول على نوم جيد يعد جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحتك، خاصة إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 . وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

يقول جوزي بيدويل، أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة ميسيسيبي الأمريكية: "النوم هو الوقت المناسب لجسمك للراحة، ولكن تحدث الكثير من الأشياء أثناء تنقلك خلال مراحل النوم طوال الليل". . يقول بيدويل ، أثناء النوم ، يخزن دماغك الذكريات ، ويتم إصلاح عضلاتك، وينخفض معدل ضربات القلب ، وينخفض ضغط الدم. يعد انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة وضغط الدم مهمين بشكل خاص إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، نظرًا لأن الإصابة بهذه الحالة تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بمقدار الضعف ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC ) .

النوم ضروري أيضًا لتنظيم الهرمونات والأنسولين هرمون

يقول بيدويل: "بشكل عام، يلعب قلة النوم دورًا في مقاومة الأنسولين" ، وهو ما يحدث عندما يواجه جسمك صعوبة في استخدام الأنسولين لنقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا. هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم . يقول بيدويل : "إذا كنت تكافح من أجل السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم ، فإن النظر إلى نومك وفعل ما بوسعك للحصول على 7 ساعات موصى بها يمكن أن يغير قواعد اللعبة".

يمكن أن تساعدك هذه النصائح على النوم بشكل أفضل والشعور بالتحسن أثناء إدارة مرض السكري ومن أبرزها:

1-ساعات النوم الكاملة

في دراسة أجريت على البالغين الذين يعانون من مقدمات السكري أو تم تشخيصهم مؤخرًا بمرض السكري من النوع 2 - ولكن لم يتم علاجهم - ارتبط النوم أقل من خمس ساعات أو أكثر من ثماني ساعات في الليلة بمستوى أعلى من A1C مقارنةً بأولئك الذين حصلوا على كمية معتدلة أكثر. النوم ، وفي مجلة Diabetes Care . ارتبط النوم أقل من ست ساعات في الليلة أيضًا بارتفاع مؤشر كتلة الجسم ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ويجعل مستويات السكر في الدم أكثر صعوبة في السيطرة عليها.

2-النوم بدون عشاء

حيث يمكن أن يؤدي فقدان بضعة أرطال فقط من الوزن وفقا لبرنامج النوم خفيفا بدون تناول العشاء إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل الحاجة إلى الأدوية ، وفقًا لـجمعية السكري الأمريكية .

إلى جانب التغيرات الفسيولوجية ، فإن الحرمان من النوم يدفع الناس أيضًا إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية ويقلل من قدرتهم على اتخاذ خيارات مغذية والحفاظ على نمط حياة صحي. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة ، والتي هي في حد ذاتها عامل خطر للإصابة بمرض السكري ،