اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 05:25 ص
أكرم القصاص
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إعلان حالة الطوارئ في منطقة كورجان وسط روسيا بسبب حرائق الغابات

الإثنين، 08 مايو 2023 05:00 ص
إعلان حالة الطوارئ في منطقة كورجان وسط روسيا بسبب حرائق الغابات حرائق الغابات
أ ش أ

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أعلنت حالة الطوارئ الأحد بسبب حرائق الغابات في جميع أنحاء منطقة كورجان وسط روسيا -شرق موسكو - بأكملها بدءا من 7 مايو.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن قناة تلجرام التابعة للحكومة الإقليمية أنه تم الأحد فرض حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات في جميع أنحاء منطقة كورجان بأكملها بدءا من 7 مايو.

وعلى صعيد آخر، قالت الخدمة الصحفية بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة تاس الأحد إن 12 حريقا للمسطحات الخضراء و 11 حريقا غابات لا تزال مشتعلة في منطقة تيومين وتم القضاء على 12 حريقا خلال النهار.

وبحسب الخدمة الصحفية ، يشارك في هذه الجهود ما يقرب من 1000 شخص و 275 وحدة من المعدات ، بما في ذلك قطارات الطيران ومكافحة الحرائق.

وقالت الخدمة الصحفية: تم إخماد تسعة حرائق من المسطحات الخضراء وثلاثة حرائق غابات. ويجري العمل على القضاء على 12 حريقا للمسطحات الخضراء و 11 حريق غابات. وقد أعاقته الرياح العاتية والطقس الجاف الحار.

في وقت سابق ، تم الإعلان عن إجلاء السكان من سبع مناطق مأهولة بالسكان في منطقة تيومين.

 


علان حالة الطوارئ

حرائق الغابات

منطقة كورجان

روسيا



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