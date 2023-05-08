إصابة 3 طالبات فى الدقهلية تناولن حواوشى فاسد

أصيبت 3 طالبات فى مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية بحالة تسمم، وذلك عقب تناولهن ساندوتشات "حواوشي" فاسد من أحد المحلات، وبعدها شعرن بالإعياء حتى وصلت إلى الإغماء، وجرى نقلهن إلى مستشفى بلقاس المركزى، وتحويلهن إلى مركز السموم بجامعة المنصورة، لاتخاذ الاجراءات الطبية لعلاجهن، إلى أن استقرت حالتهن الطبية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، من أهالى 3 طالبات فى الشهادة الإعدادية 2023، بإصاباتهن بأعراض التسمم الغذائى عقب تناولهن ساندوشات حواوشى من أحد المطاعم فى مدينة بلقاس وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من: "سمر. م. م"و "يارا.أ.إ." و"دعاء. أ. ا"، أعمارهن جميعا 14 عاما، ومقيمات فى مدينة بلقاس، ووصلن إلى مستشفى بلقاس المركزى فى حالة إعياء شديد وبسؤالهن أكدن أنهن تناولن ساندوشات حواوشى عقب انتهاء درس خصوصي.

وأكدت والدة إحدى الطالبات، أن الطالبات الثلاثة فى الصف الثالث الإعدادى، وأثناء ذهابهن إلى حصة درس خصوصى اشترين ساندوشات حواوشى وسعر الساندوتش 15 جنيهًا، وبعد انتهاء الحصة تناولن الطعام لأنهن سيواصلن بعدها حصة درس آخر.

وأضافت الأم بعد تناول سندوشات الحواوشى بدأت البنات تشعر بالمغص والترجيع وزادت الحالة إلى الإغماء، وجرى نقلهن إلى مستشفى بلقاس المركزى، وهناك أجروا بعض الإسعافات الطبية، وخرجن إلا أنهن شعرن بعدها بالإعياء الشديد وبعرضهن على طبيب فى عيادة خاصة أمر على الفور بنقلهن إلى مركز السموم بجامعة المنصورة.

وأوضحت أنه فى مركز السموم عملن بعض الإجراءات والأدوية وحولونا إلى مستشفى الأطفال الجامعى، وحالتهن حاليا مستقرة إلا أن الألم لا يزال يلازمهن.

وأكدت: "شوفنا الموت بعنينا، وولادنا كانوا بيرحوا مننا، والحمد لله أنهم عرفونا بدرى وقدرنا ننقذهم، لو كانوا أخفوا أعراض التسمم عنا كانوا راحوا فيهم، لكن قدرنا نتحرك سريعا وننقذهم".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.