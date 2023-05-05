اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 05:56 م
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ارتفاع حالات اشتباه التسمم لـ 170 حالة بعد تناولهم "بوظة" في قنا

الجمعة، 05 مايو 2023 04:51 م
ارتفاع حالات اشتباه التسمم لـ 170 حالة بعد تناولهم "بوظة" في قنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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ارتفع عدد المصابين باشتباه حالات تسمم، بعد تناولهم مشروب بوظة، إلى 170 شخًصا بينهم أطفال، في قرية العضاضية بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

وكان قد أصيب 70 شخصا، باشتباه حالات تسمم، بعد تناولهم مشروب بوظة، في قرية العضاضية بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، ، إخطارا من غرفة العمليات  يفيد إصابة 70 شخصا باشتباه تسمم، بعد تناولهم مشروب بوظة بقرية العضاضية بمركز أبوتشت، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الحالات إلى المستشفى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ابوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 

 

 

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