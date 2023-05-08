إصابة 14 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة في مركز بني مزار بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 14 شخصا، فى انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري بمدخل قرية البهنسا في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 9472 ن و ج، ربع نقل، بالطريق الدائري أمام مدخل قرية البهنسا بالوحدة المحلية لصندفا في غرب مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 14 شخص جميعهم عمال، ومن بينهم 4 سيدات.

ونقلت سيارت فرع هيئة الإسعاف 14 مصابا إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج وهم: أحمد جمعة هريدي 15 عاما، محمد حمادة محمد 25 عاما، عيد محمد عبد اللطيف 22 عاما، مصطفي عاطف صابر 15 عاما، محمود علي إبراهيم 16 عاما، عمر حماده محمد 17 عاما، أحمد محمد حسن 18 عاما، إبراهيم أحمد الطيب 29 عاما، مروق أحمد بيومي 32 عاما، رضا صبحي عبد الرازق 43 عاما، هالة إبراهيم رمزي 33 عاما، فاطمه السيد محمد 35 عاما، زينب عبد الرؤوف 25 عاما، نورا محمد فؤاد 35 عاما، جميعهم عمال مزارع يقيمون، بمركز بني مزار، وتراوحت إصابتهم بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.