إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص فى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بمركز المحمودية فى البحيرة.

كانت مدير أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بهذا الحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق دمنهور – المحمودية، وتم نقل المصابين لمستشفى المحمودية المركزى لإسعافهم وتلقى العلاج الطبى العاجل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إصابة 13 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.