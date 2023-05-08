إزالة 158 حالة تعد على الأراضى وأملاك الدولة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل فى المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات التى يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم" أمس" إزالة 9 حالات على أراض تابعة للرى والصرف، ليصل إجمالى ما تم إزالته " منذ بدء المرحلة فى 29 أبريل الماضى وحتى أمس الأحد" إلى 158 حالة تعد منها ( 105 حالة بناء، 53 حالة زراعة ).

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت "السبت قبل الماضي" بالمرحلة الأولى والتى تستمر حتى19 مابو الجارى، تليها المرحلة الثانية فى المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.