اليوم السابع
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إزالة 65 حالة تعدٍ على مساحة 13 ألفا و197متر مبانى بالشرقية

الإثنين، 08 مايو 2023 11:56 ص
إزالة 65 حالة تعدٍ على مساحة 13 ألفا و197متر مبانى بالشرقية إزالة التعديات
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت إزالة 65 حالة تعدٍ علي مساحة 13 ألفا و197 متر مباني و12 فدانا و15 قيراطا بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.
 
أوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 48 حالة تعدٍ علي مساحة 13 ألفا و197 متر مباني و17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة علي مساحة 12 فدانا و15 قيراطا و22 سهما بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
أكد المحافظ، أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
 
 
 

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