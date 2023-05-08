اليوم السابع
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أهالى المنيا: الحوار الوطنى نقطة هامة فى طريق الجمهورية الجديدة.. فيديو

الإثنين، 08 مايو 2023 03:06 م
أهالى المنيا: الحوار الوطنى نقطة هامة فى طريق الجمهورية الجديدة.. فيديو صموئيل عادل
المنيا-حسن عبد الغفار

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"لا أحد يختلف على أهمية الحوار الوطنى".. هكذا عبر أهالى المنيا، عن أهمية الحوار الوطنى، وجعله بداية حقيقية لرؤى متنوعه تساهم فى وضع مصر فى مكانتها الطبيعية. 

 

وقال الدكتور صموئيل عادل، طبيب بيطرى من أهالى المنيا، إن الحوار الوطنى من أهم المكتسبات فى الوقت الحالى، وهو نقطة هامة فى بناء الجمهورية الجديدة التى نسعى لأن تكون مختلفة عن كل السنوات الماضية، كما أنه فرصة لتلاقى الأفكار من مختلف الأطياف، وهو ما سنراه من تلك الرؤى التى ستخرج عن تلك النقاشات والحوارات، خاصة أن ذلك الحوار يضم جميع الأطياف التى تملك رؤية حقيقية للنهوض بمصر خلال الفترة المقبلة. 

 

وأضاف الدكتور صموئيل قائلا: "نتمنى أن يخرج الحوار الوطنى كما يتمناه المصريين، وأن توضع خارطة طريق حقيقية للخروج من المشكلات التى تعيق نمو الاقتصاد المصرى خلال فترة وجيزة، خاصة أن الدولة تسير على خطى صحيحة رغم التحديات التى تواجهها وما يحدث من حولنا".

 

وتابع: "نتمنى أن يخرج من الحوار الوطنى أفكار مبتكرة، وأن يتم تنفيذها على الأرض، وأن يكون الحوار الوطنى بداية حقيقية للحل، وأن يقدم كل مشارك أفكار تخدم هذا الوطن، وأن يجتهد الجميع فى تلك الأفكار حتى نحقق الهدف الحقيقى من الحوار الوطنى". 

 


الحوار الوطنى

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