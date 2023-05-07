5 نصائح للنوم بشكل أفضل بالصيف.. ابعد عن الحلويات والتوابل وخليك فى الموز

كتبت ميرفت رشاد

حرارة الصيف تزعجنا ليس فقط أثناء النهار ولكن في الليل أيضًا، يواجه الكثير منا مشاكل النوم في الطقس الحار، تميل إلى أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء النوم، وذلك بفضل إنتاج هرمون الميلاتونين، ولكن إذا كانت درجة حرارة محيطك مرتفعة للغاية ، فقد يتأثر النوم بشكل كبير، يمكن لنظامك الغذائي أن يساعدك بالفعل، خاصة في فصل الصيف، وإليك بعض النصائح للنوم بشكل أفضل، وفقًا لما نشره موقع "food.ndtv". إليك 5 نصائح للنوم بشكل أفضل في الصيف

النصيحة الأولى: عدم تناول الحلويات بعد العشاء، تميل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى التأثير بشكل سلبي على مستويات الأنسولين لديك، وهذا بدوره قد يجعل من الصعب النوم بسلام. علاوة على ذلك ، فإن الحلويات مثل الآيس كريم الغنية بالدهون تشكل مشكلة أيضًا، يحتاج جسمك إلى وقت لهضم الدهون الزائدة وبالتالي ، قد تكافح من أجل النوم أو تنام بشكل مضطرب.

النصيحة الثانية: قل لا للتوابل بصرف النظر عن الكميات الكبيرة من السكر والدهون ، يمكن أن يؤدي الكثير من التوابل أيضًا إلى قلة النوم ، بعض الأطعمة الحارة يمكن أن تضر بصحة الجهاز الهضمي، يمكن أن تسبب مشاكل مثل ارتجاع المريء والانتفاخ والإمساك وغيرها من المشكلات الخطيرة، إذا لم تكن أمعائك مرتاحة ، فسيكون نومك بعيدًا عن الراحة أو غير موجود ، فإن الطعام الحار له تأثير تسخين على الجسم ويجب أن يكون استهلاكه محدودًا في الصيف، عليك أيضًا التركيز على تبريد جسمك من الداخل أثناء الطقس الحار.

النصيحة الثالثة: تناول شاي البابونج أو شاي الأعشاب أو الحليب الدافئ هل تتساءل عما يجب أن تتناوله قبل النوم بعد ذلك؟ يعتبر شاي البابونج خيارًا رائعًا لأن البابونج عشب مبرد، يساعد على تهدئة جسمك ، يمكنك أيضًا تحضير شاي الأعشاب الخاص بك باستخدام توابل التبريد مثل الشمر والكمون، يقال إن كل هذه التوابل تساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل .

النصيحة الرابعة: تناولي الموز والمكسرات والعسل بصرف النظر عن التوابل والمشروبات ، هناك أيضًا عدد من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل، يعتبر الموز والعسل والمكسرات من أفضل الخيارات، يحتوي العسل على نسبة سكر طبيعية يمكن أن تسمح بدخول التربتوفان والسيروتونين إلى الدماغ، هذا يمكن من إطلاق المواد الكيميائية التي تريح الجسم، يحتوي الموز والمكسرات على المغنيسيوم ، وتشير الأبحاث إلى أن مثل هذه الأطعمة قد تساعد في تخفيف القلق.