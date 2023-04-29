السكتة الدماغية الحرارية يمكن أن تؤدى إلى تورم الدماغ والفشل الكلوى

كتبت إيناس البنا

ضربة الشمس، هي أشد أشكال ارتفاع الحرارة أو الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتحدث بشكل شائع خلال الطقس الحار والرطب، ولكن لا ينبغي إهمال الحاجة لأنها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تلف الدماغ وفشل الأعضاء وحتى الموت، وبالتالي فإن ضربة الشمس تحتاج إلى تدخل في الوقت المناسب.

ما الذي يسبب ضربة الشمس؟

وفقًا لموقع "healthsite"، فإنه عادة ما يتم موازنة اكتساب الحرارة وفقدان الحرارة من قبل الجسم خاصة أن الآلية الرئيسية لفقدان الحرارة هي التبخر، ويصبح ذلك ضعيفًا إذا تجاوزت الرطوبة 75 % في وجود حرارة بيئية أو تمرين شديد، تؤدي ضربة الشمس إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم حيث يمكن أن تزيد درجة حرارة الجسم عن 105 درجة فهرنهايت (حوالي 40.5 درجة مئوية).

هناك نوعان من ضربة الشمس: ضربة الشمس الإجهادية التي تحدث بسبب الإجهاد البدني في الظروف الحارة والرطبة، وضربة الشمس غير المجهدة ، والتي ترتبط بضربة شمس تقليدية مع عوامل معينة مثل العمر أو الظروف الصحية الأساسية، سيكون طبيبك المعالج هو الشخص المناسب لتحديد نوع ضربة الشمس التي تعاني منها.

عوامل الخطر لضربة الشمس

يمكن أن يعاني الأشخاص الذين ينتمون إلى أي فئة عمرية من ضربة شمس ، ولكن الأطفال وكبار السن لديهم فرصة أكبر لأن أجسامهم قد لا تكون قادرة على تنظيم درجة الحرارة بطريقة مناسبة، عوامل معينة مثل شرب الكحول ، والجفاف ، وبعض الأدوية ، والتليف الكيسي ، واضطراب النوم أو مشاكل في القلب ، والرئتين ، والكلى ، والكبد ، والغدة الدرقية أو الأوعية الدموية ، والملابس الضيقة ، مثل الملابس الواقية ، والسمنة ، والتاريخ السابق لضربة الشمس يمكن أن يؤدي إلى ضربة شمس.

أعراض ضربة الشمس

يعاني الشخص المصاب بضربة شمس من أعراض مثل جفاف الجلد، وعدم القدرة على التوازن، والارتباك، والدوخة، والتعرق المفرط، وشحوب الجلد، ومشاكل في الحركة والتنسيق، والنوبات، وسرعة ضربات القلب، والضعف، إذا واجهت هذه الأعراض، استشر الطبيب على الفور.

مضاعفات ضربة الشمس

يمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى تورم الدماغ ، والفشل الكلوي ، وتلف الأعصاب، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحاد (ARDS) ، وفشل الكبد، وانخفاض تدفق الدم إلى القلب.

كيفية التعامل مع ضربة الشمس

تحتاج ضربة الشمس إلى علاج طبي فوري، إذا تعرضت أنت أو أي شخص لضربة شمس، فاستلقي في بيئة جيدة التهوية، واستخدمي الماء الفاتر في جميع أنحاء الجسم وقم بتهوية الشخص للمساعدة في التبخر، وتخلصي من الملابس الضيقة قبل الذهاب إلى المستشفى ولكن لا تعطيه دواء بدون علم الطبيب، عندما يكون المريض في المستشفى، سيتم إعطاء المريض بطانية تبريد وعلاج بالأكسجين وسوائل في الوريد من خلال وريد في ذراعه.

نصائح لمنع السكتة الدماغية

لتقليل خطر الإصابة بضربة شمس:

تجنب القيام بأي أنشطة شاقة في ظروف رطبة.

احتفظ بشرب الماء.

لا تترك الأطفال في السيارات أو الأماكن شديدة الحرارة.

البقاء في مناطق مكيفة الهواء أو جيدة التهوية عندما تكون درجة الحرارة بالخارج ساخن.

ارتدِ ملابس فضفاضة لتجنب ضربة الشمس، يجب التوقف عن التبريد عندما تصل درجة حرارة الجسم إلى 36 درجة مئوية.