محافظ قنا يتفقد ورش تدريب الفتيات على الحياكة بفرع "القومى للمرأة"

قنا ـ صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الورش التدريبية التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، لتدريب الفتيات على أعمال الحياكة "الباترون والقص والخياطة "، وأعمال إنتاج صابون البشرة، رافقته الدكتورة هدى سعد، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، يأتى ذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وقال محافظ قنا، إن فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، ينفذ 4 ورش تدريبية فى مجال تعليم الباترون والقص والخياطة تستمر لمدة 15 يوما، تستهدف تدريب 80 فتاة ممن تلقين تدريب ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة بمركزى الوقف ودشنا، وتشمل التدريبات تعريف السيدات والفتيات كيفية قراءة الباترون ومعرفة أماكن بيع الخامات وكيفية تسعير منتجاتهن وبيعها، فضلا عن تنفيذ عدد 14 ورشة لتدريب الفتيات على إنتاج صابون البشرة، تستهدف تدريب 180 فتاة من قرى ( المفرجية – جزيرة مطيرة – الجمالية ) بمركز قوص ، و 120 فتاة من قرى ( العطيات – فاو بحرى – ابو مناع بحرى ) مركز دشنا ، و 120 فتاة من قرية ( بخانس ) بمركز ابو تشت ، و60 فتاة من قرى ( المراشده – الوقف – القلمينا ) بمركز الوقف، مشيرا إلي أنه من المتوقع الوصول إلى تدريب 810 فتاة بقرى حياة كريمة ممن تدربن سابقا على ريادة الاعمال، مشيرًا إلي أن المرأة القنائية لديها القدرة على الإبداع وإنتاج منتجات ذات جودة عالية.

وذكرت الدكتورة هدى سعدى، أن فرع المجلس نجح فى تدريب 45 فتاة بقرى مركز الوقف على الخياطة والقص خلال شهر اكتوبر الماضى ، ونجحن فى إنتاج عدد 4500 شنطة، مشيرةً إلى أننا مستمرون فى تنظيم فعاليات الدورات التدريبية للسيدات والفتيات ، وذلك للتأهيل وصقل المهارات والخبرات وتشجيع السيدات والفتيات لدخول سوق العمل الحر، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين ظروفهن الإقتصادية والمعيشية.