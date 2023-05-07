محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بمجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، رافقه محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والعقيد هانى مرسى وكيل إدارة مرور قنا.

التقى محافظ قنا، بعدد من الركاب واطمئن منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، كما أجرى نقاشا مع سائقى السيارات للتعرف على آرائهم بشأن قيمة التعريفة الجديدة، مؤكدا أن هذه التعريفة تم وضعها من قِبل لجنة متخصصة وهى اللجنة العليا للمواقف، والتى راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات بين المراكز والمدن والقرى، حفاظا على حقوق المواطنين، وتوفير العدالة للسائقين.

وقال محافظ قنا، أن جميع الوحدات المحلية للمدن بالتنسيق مع إدارة المرور، انتهت من وضع ملصقات التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامى للسيارات مُوضح به خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على جميع مواقف سيارات الأجرة داخل نطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق المخالف.

وأضاف الداودى، أن الهدف من هذه الجولات التأكد من مدى التزام السائقين بتطبيق التعريفة الرسمية، والتأكيد أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف مع المواطن ضد أى استغلال من قبل السائقين، مناشدا جموع المواطنين بالتحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقى السيارات، أو أى تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود، والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 أو على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0963328472 - 0963337291).