محافظ بنى سويف يتفقد أعمال توريد القمح خلال زيارته لشونة إهناسيا الخضراء

بنى سويف ـ هانى فتحى

تفقد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، اليوم، شونة بني سويف "1" بإهناسيا الخضراء، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة أعمال توريد واستلام محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي 2023/2022، ورافقه خلال الزيارة : المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، المحاسب منسي طنطاوي رئيس قطاع البنك الزراعي ببني سويف هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين.

تابع المحافظ سير أعمال التوريد بالشونة التابعة للبنك الزراعي المصري، وانتظام دخول السيارات ووزنها وتفريغ حمولاتها وتخزين القمح وفق القواعد والإجراءات المتبعة والمقررة، وتجول داخل الشونة التي يزيد إجمالي طاقتها الاستيعابية عن 6700 طن، وتفقد مكوناتها والتي تضم (شونة اسمنتية تسع 1200 طن، وهنجر معدني يستوعب 1600 طن، ومركز للتجميع بسعة 3920 طن)، وتخدم بجانب إهناسيا الخضراء قرى "باها ، باروط، دموشيا ، اهوة ، وبني عفان والعديد من قرى المركز".

واطمأن المحافظ على انتظام أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية وجودة الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الجهات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع التأكيد على سرعة صرف كل مستحقات الموردين خلال المدة المقررة، وتقديم التيسيرات اللازمة أثناء عملية التوريد وتسهيل استلام الأقماح من الفلاحين.

والتقى المحافظ بعدد من الموردين والمزارعين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم حول عمليات التوريد وتذليل العقبات أمامهم، مؤكداً حرصه على المتابعة اليومية لتوريد المحصول حتى انتهاء الموسم، مناشدا إياهم بالالتزام بإجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة، مشيراً إلى أن الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، مؤكداً على استمرار تقديم سبل الدعم والتيسيرات لهم لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

تجدر الإشارة إلى إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح قد بلغت 126 ألفا و155فداناً على مستوى المحافظة بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم.