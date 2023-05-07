ضبط نصف طن قمح محلى داخل مصنع أعلاف بطنطا

الغربية مصطفى عادل

شنت لجنة محافظة الغربية والمشكلة بقرار من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رقم 183 لسنة 2023، لمتابعة توريد القمح بالمواقع التخزينية بمركز طنطا، وخلال المرور تم ضبط نصف طن من الأقماح المحلية و2 طن علف حيوانى مخلوط بالقمح المحلى داخل مصنع أعلاف بالطريق الدائرى المتجه لقرية برما لاستخدامه فى أغراض غير المخصص لها.

وفى ذات السياق، تواصلت اللجنة مع المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية والمهندسة حنان عامر مدير عام هيئة سلامة الغذاء بالغربية والدكتورة إيمان الشيخ مدير عام الشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة والأستاذ الدكتور خالد أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية. وتم تحرير محضر جنحة والتحفظ عليها بشونة برما التابعة للبنك الزراعى المصرى.

وكانت قد أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيانا بتوريد القمح المحلي موسم 2023 حيث بلغ ما تم توريده إلي 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 61 ألفا و861 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.

وأوضحت المديرية في بيانها، أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم، 2909,239 طن وبلغ ما سبق توريده 23223,812 طن وبلغ الإجمالي 26133,051 طن.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 2580,613 طن وبلغ ما سبق توريده 22588,500 طن، بإجمالى 25169,113 طن.

كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 933,316 طن، وبلغ ما سبق توريده 9625,775 طن بإجمالي 10559,091 طن، وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 6423,168 طن، وبلغ ما سبق توريده55438,087 طن، بإجمالي 61861.225 طن.