محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات صفوف النقل

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات ومواصلة التفوق العلمي.

جاء ذلك خلال تفقده لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2022/ 2033 م ، بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 24 لجنة امتحانية تستوعب 462 طالبا وطالبة.

أوضح محافظ الشرقية أن جولته اليوم لتفقد لجان الامتحانات تأتي في إطار المتابعة وإرسال رسالة طمأنه لأولياء الأمور بانتظام سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مؤكداً أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، رضا بكري رئيس حي أول ، شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

يذكر أن إجمالي الطلاب المتقدمين لإمتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للمرحلة الإبتدائية بلغ ( 497699 ) طالبا وطالبة موزعين على 24883 لجنة فرعية وإجمالي الطلاب بالمرحلة الإعدادية العامة بلغ ( 297296 ) طالبا وطالبة موزعين على عدد 14864 لجنة فرعية ، وإجمالي عدد طلاب الصفي الأول والثاني ثانوي عام بلغ ( 112654 ) طالبا وطالبة موزعين على 5631 لجنة فرعية ، وإجمالي عدد طلاب الصفي الاول والثاني ثانوي فني بلغ ( 114753) طالبا وطالبة موزعين على 5686 لجنة فرعية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.