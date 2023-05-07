إزالة 71 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و386 متر مبانى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال الموجة 21 ل إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 71 حالة تعدٍ على مساحة 8 آلاف و386 متر مباني و32 فدانا و4 قراريط بنطاق المحافظة، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة لـ 40 حالة تعدٍ على مساحة 8

آلاف و386 متر مباني و31 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك على مساحة 32 فدانا و4 قراريط و23 سهما بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.