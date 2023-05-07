لصحة العظام.. إليك 8 مشروبات صيفية تساعد فى تقليل التهاب المفاصل

لا يمكن أن يسبب الصيف التهاب المفاصل بشكل مباشر، لكن الطقس الحار والرطب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الأشخاص المصابين بالفعل بالتهاب المفاصل، تؤدي درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة إلى الجفاف، ما قد يجعل المفاصل أكثر صلابة وألمًا، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الرطوبة إلى زيادة الضغط الجوي، ما قد يؤدي إلى تصلب وآلام لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، وإليك أفضل مشروبات الصيف لمساعدتك في إدارة التهاب المفاصل، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
لصحة العظام.. إليك 8 مشروبات صيفية تساعد فى تقليل التهاب المفاصلالأحد، 07 مايو 2023 09:00 ص
التهاب المفاصل
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