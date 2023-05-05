أسباب تعكر البول عند النساء والرجال؟ أبرزها الالتهابات وحصوات الكلى

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يكون تعكر البول ناتجًا عن العديد من الحالات الطبية المختلفة، والتي تتراوح من حميدة نسبيًا إلى شديدة، ويمكن أن تشمل هذه الحالات الجفاف ، والتهاب المسالك البولية، والأمراض المنقولة جنسيًا، وحصوات الكلى، والسكري، وغيرها.

وحسب ما ذكره موقع webmed يشير البول المعكر أحيانًا إلى زيادة البروتين أو المواد البلورية أو الدم أو الصديد أو المواد الكيميائية الأخرى في البول.

ومن أسباب تعكر البول هي: -الجفاف

يعرف الكثير من الناس أن لون البول الداكن هو علامة على الجفاف ، لكن البول الغائم يمكن أن يشير أيضًا إلى عدم حصولك على كمية كافية من الماء.

من الخطورة بشكل خاص أن يصاب الأطفال الصغار وكبار السن بالجفاف أنت أيضًا في خطر متزايد للإصابة بالجفاف أثناء الطقس الحار أو إذا كنت تمارس الرياضة بشدة أو تتقيأ أو تعاني من الإسهال أو تعاني من الحمى.

بالإضافة إلى عكر البول ، يمكن أن تصاحب هذه العلامات الجفاف:

-البول الداكن

-تبول أقل تواتراً

-تعب

-الشعور بالعطش الشديد

-ارتباك

-الدوخة أو الدوار

إذا بدأت تعاني من الإسهال أو الارتباك أو القيء فاطلب العناية الطبية على الفور للجفاف.



-التهابات المسالك البولية عند النساء والرجال

يمكن أن تحدث كمية متزايدة من الإفرازات على شكل دم أو صديد عندما تكون مصابًا بعدوى في المسالك البولية (UTI) ، والتي يمكن أن تسبب تلوثًا في البول يمكن أن يحدث هذا في كل من الرجال والنساء يمكن أن يؤدي وجود فائض من خلايا الدم البيضاء التي يستخدمها الجسم لمكافحة عدوى المسالك البولية إلى جعل البول يبدو عكرًا أو حليبيًا.

تحدث التهابات المسالك البولية عندما تغزو البكتيريا البول وتنتقل إلى المثانة النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية من الرجال إلى جانب عكر البول .



يمكن أن تشمل علامات التهاب المسالك البولية ما يلي:

-آلام الحوض

-الرغبة المستمرة في التبول

-شعور بالحرقان أثناء التبول

-صعوبة في التبول بكميات كبيرة

يتم علاج معظم التهابات المسالك البولية بجرعة من المضادات الحيوية على مدار عدة أيام.

يمكن علاج التهابات المسالك البولية الأكثر تعقيدًا بجرعة أولية من المضادات الحيوية عن طريق الوريد ، تليها عدة أسابيع من المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الفم.

-حصى الكلى

عندما تكون مصابًا بحصوات الكلى ، فمن المحتمل أن تفرز نسبة عالية من المعادن في البول ، مما قد يسبب التعتيم تمر العديد من حصوات الكلى دون مساعدة طبية ، ولكنها في بعض الأحيان تسبب ألمًا شديدًا ويمكن أن توقف تدفق البول.

بالإضافة إلى البول العكر ، يمكن أن تشمل علامات الإصابة بحصوات الكلى ما يلي:

-آلام الظهر أو الجانب

-حمى وقشعريرة

-التقيؤ

-دم في البول

-بول كريه الرائحة

-شعور بالحرقان أثناء التبول

بالنسبة لحصوات الكلى التي لا تمر بشكل طبيعي ، توجد العديد من خيارات العلاج قد يستخدم طبيبك علاج موجة الصدمة ، والمعروف باسم تفتيت الحصى بموجة الصدمة خارج الجسم قد يزيلون الحجر عن طريق إدخال منظار عبر مجرى البول ، أو قد يوصون بإجراء عملية جراحية.

-داء السكري من النوع 1 والنوع 2

قد يعاني مرضى السكري من بول عكر لعدة أسباب يتعين على كليتيك معالجة السكر الزائد في الدم ، والذي يمكن أن يسبب الجفاف الذي يحجب البول يمكن أن يؤدي تلف الكلى الناجم عن مرض السكري أيضًا إلى منع الكلى من تصفية البول بشكل مناسب.

إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فتحدث إلى طبيبك. قد يرغبون في إجراء فحص البروستاتا واختبار عينات البول والدم.

-عدوى التهاب المهبل

التهاب المهبل هو عدوى في المهبل ناتجة عن عدوى الخميرة أو داء المشعرات أو التهاب المهبل البكتيري ، ويمكن أن يتسبب أيضًا في عكر البول.

يمكن أن يؤدي وجود فائض من خلايا الدم البيضاء أو إفرازات أخرى إلى حجب البول عند الإصابة بالتهاب المهبل.