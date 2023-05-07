ضبط منشطات جنسية مجهول المصدر بأحد محلات العطارة فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على المحلات والأسواق ومتابعة السلع الغذائية وغيرالغذائية ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وقامت ادارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة و الدكتورة هيام حمدى مفتشة الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط محل عطارة بحيازته عدد 160 عبوة منشط جنسى مجهول المصدر بدون فواتير.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة