"تموين الإسكندرية" تشن حملات على محطات البنزين والأسواق

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات موسعة على محطات البنزين، وواصلت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، عملها لليوم الثانى على التوالى لمتابعة أعمال الحملات التموينية للأجهزة الرقابية للمديرية حيث واصلت الإدارات التموينية عملها لليوم الثاني على التوالي خلال الإجازات الرسمية.

وشنت الإدارات التموينية، حملات تموينية على محطات تموين السيارات والأسواق والمخابز البلدية التى تعمل بالسولار، حيث أسفرت الحملات عن تحرير محضر لمحطة تموين سيارات لتوقفها عن العمل بدون إذن مسبق، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما تم تحرير 17 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بالأسواق، و6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.