ديوان محافظة أسوان يستضيف ملتقى توظيفيا لتوفير 400 فرصة عمل للشباب

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نظم مجلس الشباب المصرى بالتعاون مع مجمع عمال مصر، ملتقى متخصصا لتوفير 400 من فرص العمل للشباب صباح اليوم، الأحد، بديوان عام محافظة أسوان، فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتمكين الشباب وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ووجه محافظ أسوان، بتوفير أوجه الدعم للتجهيز والإعداد والتنظيم الجيد لضمان إنجاح فعاليات هذا الملتقى الهام ، مشدداً على ضرورة مواصلة السعى لدعم وتكثيف الجهود التى تبذلها المحافظة بمختلف أجهزتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، للتوسع فى تنظيم الكثير من الملتقيات والأنشطة والمبادرات الرائدة من أجل مواجهة تحديات البطالة وتأهيل وتشجيع وتحفيز الشباب الأسوانى لاقتحام سوق العمل بمختلف مجالاته، وإيجاد فرص عمل حقيقية تساهم فى تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أن فعاليات الملتقى يتم تنظيمها بالتنسيق مع عدد كبير من الشركات والهيئات والمشروعات الاستثمارية ، مشيرة إلى أن الملتقى يتضمن استعراض لعدد من فرص العمل المتاحة ومنها العمل كمساعدين فنى تكييف ، ومساعدين فنيين ، وعمال تربية دواجن ، وفنيين متابعة وتشغيل أجهزة ومكاينات البيفوت ، علاوة على عمال لمزرعة محاصيل زراعية.

وأشارت إلى أن المشاركة فى الملتقى تكون من خلال الرابط الإلكترونى المخصص لذلك.