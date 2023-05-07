خروج مصابى حادث انقلاب أتوبيس حضانة من مستشفى منيا القمح بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج جميع المصابين من حادث أتوبيس حضانة شلشلمون، من مستشفى منيا القمح المركزي بعد تلقيهم العلاج اللازم، عدا حالة واحدة، بأعراض التهاب شعبي.

كان شهد مركز منيا القمح اليوم حادثا، حيث انقلب أتوبيس حضانة داخل مصرف على طريق قريتي شلشلمون كفر عمر مصطفى، بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا، بينهم 5 أطفال و11 كبار، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

أكد وكيل الوزارة لـ" اليوم السابع"، أنه فور وقوع الحادث انتقل الي المستشفي، ورفع حالة الطواريء لتقديم العلاج اللازم، ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم، لافتا إلى أن الإصابات كانت بسيطة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت اخطار يفيد بانقلاب أتوبيس داخل مصرف بمركز منيا القمح، وتم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزى، وتحرر محضر بالواقعة.

وأسماء المصابين ومنهم "هاله حسين جودة" 27 عاما، أخصائية الحضانة، و"منار على حمدي عبد الغفار" 22 عاما، وميرنا ستمب محمد، 22 عاما، وسماح عبد الوهاب 33 عاما، نورهان عزب 19 عاما، سهير رضا عبد المنصف، 21 عاما، وليليان أحمد السيد سنة ونصف، ريتال صبري صابر 8 سنوات، وبيان احمد 11شهر، وحنين السيد وهاجر محمد، بالإضافة لـ 4 آخرين.