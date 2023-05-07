حبس المتهم بقتل سائق توك توك بعد استدراجه لسرقته بالقليوبية 4 أيام

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس المتهم ب قتل سائق توك توك بدائرة مركز شرطة قليوب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد استدراجه بقصد توصيله والاستيلاء على مركبة التوك توك، وعندما قاومه أطلق عليه الرصاص فلقي مصرعه.

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض العثور على جثة سائق بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أن المجني عليه لقي مصرعه إثر طلق ناري، وأن واراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستدراج المجني عليه بقصد توصيله والاستيلاء على مركبة التوك توك، وعندما قاومه أوأطلق عليه الرصاص فلقي مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، كما تم ضبط المتهم.

وتلقى مأمور مركز شرطة قليوب بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، متوفى إثر إصابته بطلق ناري بدائرة المركز، وتم إخطار مديرية أمن القليوبية، وانتقل فريق من البحث الجنائي وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه عقد العزم على سرقة مركبة التوك توك، وفي سبيل تنفيذ ذلك قام باستيقاف المجني عليه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق، وأثناء سيرهما قام بإشهار سلاح ناري وهدده، إلا أن المجني عليه قاومه فأطلق عليه عيارا ناريا فسقط المجني عليه من المركبة واستولى عليها ولاذ بالفرار كما تم بإرشاده ضبط مركبة التوك توك والطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.