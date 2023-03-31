"أمن أسوان" يكثف جهوده لضبط قاتلى سائق توك توك لسرقته بقرية المنشية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تكثف إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، جهودها لضبط مرتكبى جريمة قتل سائق توك توك يتخطى عمره الخمسين عاما، بهدف سرقته بنطاق قرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو وسط محافظة أسوان.

تلقى مدير أمن أسوان ، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة رجل غارقا فى دمائه بعد أن تعرض للضرب فوق رأسه وجسده، وذلك فى منطقة وسط الزراعات على طريق المنشية شرق، التابعة لمركز كوم أمبو وسط محافظة أسوان.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لرجل يدعى "سيد عبد الله أحمد شيخون" 54 سنة، يعمل سائق توك توك ومقيم بقرية المنشية، وتعرض لمحاولة سرقة من عناصر مجهولة، أثناء انشغال المصلين بصلاة التراويح، وتعدوا عليه بالضرب باستخدام آلة حادة فوق رأسه وجسده، مما أدى إلى وفاته وفارق الحياة فى الحياة، وسرقوا التوك توك ولاذوا بالفرار.

وكلف مدير الأمن، إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحثى لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بتسليم الجثمان لأسرته لمواراته إلى مثواه الأخير.



