تنفيذ حملات لنظافة شاطئ العريش وإزاحة الرمال المتحركة من على الكورنيش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أستعد مجلس مدينة العريش بشمال سيناء لموسم الصيف، بحملة تنظيف لشاطئ العريش ورفع كفاءة الكورنيش، وقال أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تجرى أعمال إزالة الرمال المتراكمة من على جسم الكورنيش ورفع كفاءته، وتنفيذ أعمال الصيانة والإنارة استعدادا لموسم الصيف .

وأشار إلى أن الأعمال تتم تحت إشراف الإدارة الهندسية وإدارة تحسين البيئة والمتابعة ورئيس منطقة خدمات الكورنيش، ويتوصل العمل من بداية الكورنيش بمنطقة غرناطة حتي حى المساعيد غرب مدينة العريش للوصول الي الشكل المأمول، لافتا انه تم دعوة جميع المهتمين من المجتمع المدني للمشاركة فى مبادرات التجميل والتنظيف للشاطئ .

وتتميز شواطئ محافظة شمال سيناء انها تجمع بين الجمال والخصوصية وجميعها شواطئ عالمية تطل على البحر الأبيض المتوسط ، وجميعها مجانية ومتاح دخولها فى كل الأوقات بدون رسوم .

ومن أهم شواطئ شمال سيناء على ساحل مدينة مدينة العريش وهى: شاطئ ابوصقل، وشاطئ غرناطة، وشاطئ الخلفاء ، وشاطئ الايوبى ، شاطئ ظلال النخيل، شاطئ المساعيد ، وشواطئ مدن ومناطق أخرى تطل بشمال سيناء تطل على البحر المتوسط ومتاح دخولها وهى شاطئ رمانة ، شاطئ الرواق بمدينة بئر العبد

والوصول لهذه الشواطئ متاح بمواصلات عامة وخاصة، وبالقرب منها تنتشر مواقع تقديم خدمات من مشروبات واطعمة، ومن داخل محافظة شمال سيناء متاح الوصول لمناطق شاطئ العريش عن طريق مواصلات السرفيس العامة، والأجرة " التاكس".

وشاطئ مدينة العريش من الشواطئ الشعبية ورغم بساطته إلا أنه واجهة لزوار المحافظة، ويحظى بإهتمام الأهالى الذين يتوافدون يوميا لقضاء يومهم على الشاطئ والبعض يقضى ليله فى سهرات مفتوحة على الشاطئ تمتد حتى الصباح، وبدورهم وفر مقدمى الخدمات من الشباب اماكن خدمية تقدم المشروبات والمظلات والشماسى بسعر متوسط .

وتعد لحظات الغروب من امتع اللحظات التى يحرص زوار شاطئ البحر الأبيض المتوسط على مشاهدتها وتوثيقها وتجمع بين زرقة امواج البحر وهدوء الأمواج ونعومة الرمال على الشاطئ .