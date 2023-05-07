تعليم بورسعيد: انطلاق القوافل التعليمية للشهادة الإعدادية بالتربية الخاصة

بورسعيد ــ محمد فرج

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة ال تعليم ببورسعيد ، انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية من المكفوفين وضعاف البصر والصم وضعاف السمع، لافتة إلى أنه لأول مرة على مستوى الجمهورية تجربة رائدة وسابقة تحتسب لمحافظة بورسعيد بالتعاون بين تعليم بورسعيد وإحدى المؤسسات الثقافية الخيرية انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية من المكفوفين وضعاف البصر والسمع .

ومن جهة أخرى، تفقدت "هالة"، اليوم، مقر القوافل التعليمة لطلاب الشهادة الإعدادية من مدارس التربية الخاصة المنعقدة بمدرسة التربية الفكرية ببورسعيد بحضور السيد متولى مدير إدارة التربية الخاصة، مؤكدة أن جدول القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين باستخدام آلة برايل "بيركنز" يبدأ من اليوم الأحد 7 مايو بمحاضرات في اللغة العربية والتربية الدينية ويستمر حتى الخميس القادم الموافق 11 مايو .

وتابعت أن محاضرات الصم وضعاف السمع تبدأ اليوم بمحاضرات فى مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم والرياضيات وتستمر حتى الخميس القادم.