اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

لأول مرة..

تعليم بورسعيد: انطلاق القوافل التعليمية للشهادة الإعدادية بالتربية الخاصة

الأحد، 07 مايو 2023 01:54 م
تعليم بورسعيد: انطلاق القوافل التعليمية للشهادة الإعدادية بالتربية الخاصة وكيل الوزارة تتابع القوافل التعليمية للتربية الخاصة
بورسعيد ــ محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية من المكفوفين وضعاف البصر والصم وضعاف السمع، لافتة إلى أنه لأول مرة على مستوى الجمهورية تجربة رائدة وسابقة تحتسب لمحافظة بورسعيد بالتعاون بين تعليم بورسعيد وإحدى المؤسسات الثقافية الخيرية انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية من المكفوفين وضعاف البصر والسمع .
 
ومن جهة أخرى، تفقدت "هالة"، اليوم، مقر القوافل التعليمة لطلاب الشهادة الإعدادية من مدارس التربية الخاصة المنعقدة بمدرسة التربية الفكرية ببورسعيد بحضور السيد متولى مدير إدارة التربية الخاصة، مؤكدة أن جدول القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين باستخدام آلة برايل "بيركنز" يبدأ من اليوم الأحد 7 مايو بمحاضرات في اللغة العربية والتربية الدينية ويستمر حتى الخميس القادم الموافق 11 مايو .
 
وتابعت أن محاضرات الصم وضعاف السمع تبدأ اليوم بمحاضرات فى مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم والرياضيات وتستمر حتى الخميس القادم.
 
متابعة القوافل التعليمية للتربية الخاصة
متابعة القوافل التعليمية للتربية الخاصة

وكيل الوزارة تتابع القوافل التعليمية للتربية الخاصة
وكيل الوزارة تتابع القوافل التعليمية للتربية الخاصة

وكيل وزارة تعليم بورسعيد أثناء انطلاق القوافل التعليمية للتربية الخاصة
وكيل وزارة تعليم بورسعيد أثناء انطلاق القوافل التعليمية للتربية الخاصة

 


اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

القوافل التعليمية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة