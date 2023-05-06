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تعليم بورسعيد: عدم اصطحاب الطلبة التليفونات المحمولة منعاً للغش

السبت، 06 مايو 2023 02:28 م
تعليم بورسعيد: عدم اصطحاب الطلبة التليفونات المحمولة منعاً للغش وكيل الوزارة تتابع سير الامتحانات
بورسعيد - محمد عزام

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أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على عدم اصطحاب الطلبة والطالبات التليفونات المحمولة خلال تواجدهم باللجان الامتحانية، وذلك منعاً للغش، جاء ذلك خلال متابعتها انتظام سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023 في أول أيامها، من خلال جولة موسعة رافقها خلالها محمود بدوي مدير عام التعليم العام.
 
بدأت وكيل الوزارة، جولتها من مدرسة القناة الابتدائية المعتمدة، حيث يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس وعددهم 635 طالبا وطالبة الامتحانات، من خلال 22 لجنة فرعية ثم مدرسة علي مبارك الابتدائية حيث يؤدي 584 طالب وطالبة الامتحانات من خلال 19 لجنة فرعية ثم مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات حيث تؤدي 497 طالبة الامتحانات من خلال 26 لجنة فرعية.
 
وتفقدت لجنة مدرسة البطل محمد مهران التي تستضيف طلاب مدرسة الشهيد محمد الحسيني الإعدادية للبنين بالحي الإماراتي حيث أدى 280 طالب امتحانات اليوم من خلال 18 لجنة فرعية ثم مدرسة الشهيد محمد الحسيني الابتدائية، والتي أدى فيها 1250 طالبا وطالبة الامتحانات من خلال 32 لجنة فرعية ومدرسة الرسوة الأساسية التي أدى فيها 274 طالب وطالبة الامتحانات من خلال 11 لجنة فرعية.
 
وتابعت الدكتورة هالة عبد السلام، انتظام سير امتحانات الصف الأول الثانوي العام خلال تفقدها مدرسة المهندس على سليمان الثانوية للبنين، حيث أدى 150 طالبا امتحانات اليوم من خلال 8 لجنة فرعية ومدرسة الغرفة التجارية الثانوية للبنات حيث أدى 376 طالبة الامتحانات الكترونيا من خلال 19 لجنة فرعية.
 
وشدد وكيل الوزارة، خلال جولتها على عدم السماح لأي طالب باصطحاب الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة والتصدي لأي محاولات غش بأي صورة وتطبيق كافة الإجراءات المتبعة حيال ذلك طبقا للقرارات الوزارية المنظمة مع الالتزام بتوفير المناخ والأجواء الهادئة لجميع الطلاب.
 
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 – 2023 تسير بكل يسر وانتظام منذ الدقائق الأولى ولم ترصد غرف عمليات الإدارات التعليمية أي مشكلات من شأنها تعكير صفو الامتحانات، لافتة إلى أن جميع أسئلة الامتحانات جاءت من الكتاب المدرسي لجميع المراحل التعليمية.
 
ورافق في هذه الجولة عزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية، العجمي فرح مدير إدارة جنوب التعليمية، رمضان سأسأ مدير إدارة بحر البقر التعليمية، محمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي والأستاذة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي.
 
 

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موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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