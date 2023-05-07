تعليم الوادى الجديد: انتظام أعمال امتحانات صفوف النقل ولا شكاوى من الأسئلة.. صور

استأنف سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022_2023م يرافقه وصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية، حيث تضمنت الجولة مدارس الشركة الجديدة للتعليم الأساسى (الابتدائى والإعدادى)، ومدرسة المنيرة الثانوية المشتركة، ومدرستى المنيرة الابتدائية والإعدادية، واطمأن على وضوح ورقة الأسئلة من الناحية الفنية، ووجه الطلاب بضرورة قراءة الأسئلة بكل دقة ومن ثم الإجابة على الأسئلة والمراجعة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وشدد مدير التعليم بالمحافظة، على ضرورة الاطمئنان المستمر على الالتزام بكل إجراءات الأمن والسلامة باللجان وجودة التهوية داخل اللجان وتوفير كل الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحان بعيد عن أى قلق أو توتر، مؤكداً على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية منذ الصباح الباكر لمتابعة منظومة العمل بامتحانات صفوف النقل بجميع مدارس المحافظة.

وأدى طلاب المدارس اليوم الأحد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام ( عام ودمج ومنازل )، والصفين الأول والثانى الثانوى الفنى، والصفوف من الرابع حتى الثانى الاعدادى ( عام ومهنى ولغات )، وصفوف النقل بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع، ولم يتم رصد أية شكاوى مع التوجيه بالتزام الجميع بضوابط الامتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات، حيث تضم لجان صفوف النقل بالمحافظة 27 لجنة تستقبل نحو 1794 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى ( انتظام ودمج ومنازل )، و14 لجنة لطلاب التعليم الفنى موزعة بالإدارات التعليمية لاستقبال نحو 4894 طالب وطالبة.