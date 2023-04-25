تعرف على مواعيد وجدول امتحانات الصف الثانى الثانوى بمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية، عن جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى 2023 في الإسماعيلية، المقرر أن تبدأ يوم الأحد 7 مايو المقبل، في جميع اللجان المحددة في نطاق الإسماعيلية، وتستمر حتى الثلاثاء 16 من الشهر ذاته.

وحددت التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في الإسماعيلية، كالآتي:

الأحد 7 مايو: مادة اللغة الأجنبية الأولي

الثلاثاء 9 مايو: مادة الفيزياء ومادة والجغرافيا ومادة تطبيقات الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق.

الخميس 11 مايو: مادة اللغة العربية.

الأحد: 14 مايو: مواد الكيمياء والتاريخ والأحياء وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 16 مايو: مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، واللغة الأجنبية الثانية.

وشهدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ، وإنهاء الاستعدادات كافة الخاصة بتجهيز اللجان والمراقبين في مديريات التربية والتعليم بالمحافظة.

واعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023.

وأوضح الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم 6/5/2023 وتستمر حتى 10/5/2023 كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من 6/5/2023 وتستمر حتى 10/5/2023.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 13/5/2023 وتستمر حتى 18/5/2023، وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم 6/5/2023 وتستمر حتى 16/5/2023، وبالنسبة لامتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني تبدأ يوم 6/5/2023 وتستمر حتى 17/5/2023.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.