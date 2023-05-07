تدشين برنامج القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، عن تدشين برنامج للقوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية ودعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكدت وكيل الوزارة، أن برنامج القوافل التعليمية يقوم عليه نخبة من أفضل خبراء التعليم واضعي أسئلة الامتحانات وتستضيفها مدرستي بورسعيد الثانوية للبنات للطلاب قاطني بورسعيد من الجنسين ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين لجميع الطلاب قاطني مدينة بورفؤاد.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن مقرات القوافل جاهز لاستيعاب الطلاب ومزودة بالتجهيزات الفنية والتعليمية على أعلى مستوى، وذلك بدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في إطار حرصه الدائم على مستقبل أبناءه الطلاب ولتحقيق الاستفادة القصوى في بيئة تعليمية ملائمة.

وأضافت وكيل الوزارة، أن برنامج القوافل التعليمية سيبدأ اليوم الأحد 7 مايو 2023 في تمام الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثالثة والنصف ويستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 11 مايو الجاري، وذلك حسب جدول المحاضرات المعلن مسبقاً للطلاب بجميع مدارس المرحلة الإعدادية.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع مديري مدارس المرحلة الإعدادية بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام، والحسيني راغب مدير إدارة التوجيه الفني، ومحمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات.