اليوم السابع
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الأحد، 07 مايو 2023 01:12 م
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تحرير 28 محضرا للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية بمركز مطاى فى المنيا

الأحد، 07 مايو 2023 12:29 م
تحرير 28 محضرا للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية بمركز مطاى فى المنيا مخبز - أرشيفية
المنياـ حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.
 
وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية والمحال التجارية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرا تموينيا متنوعة جاءت ما بين (نقص وزن ـ نظافة ـ عدم صرف بون)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مديرية التموين

وحدات محلية

مطاى

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