ضبط 2827 مخالفة خلال حملات على الأسواق والمخابز البلدية بمختلف مراكز المنيا

المنيا ــــ حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 2827 مخالفة متنوعة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية و التفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، والتي نظمتها المديرية على مدار شهر ابريل الماضي، لضبط الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة للوقوف على سلامة المواد الأولية المستخدمة في الانتاج وقمع عملية الغش والتدليس والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية للمستهلكين .

ومن جانبه ، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا جهود المديرية خلال أبريل الماضي، موضحا أن الحملات التموينية أسفرت عن تحریر 2376 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية منها 775 إنتاج خبز ناقص الوزن ، و287 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و36 مخالفة توقف دون عذر ، و35 تصرف وتجميع ، و63 عدم وجود سجلات و1180مخالفة أخرى .

وأضاف وكيل وزارة التموين ، انه في مجال متابعة الأسعار والأسواق ،تم تحرير 451 مخالفة منها 114 لعدم الاعلان عن الاسعار ، 19 مخالفة للبيع بأسعار أزيد ، و25 بدون صلاحية ، و12 بدون ترخيص و2 مخالفة اسطوانات و 36 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ذبحها خارج المجازر الحكومية و97 مخالفة لقانون 113 و 31 لتجار تموينيين وتحرير13 مخالفة مواد بترولية و حالتى غش تجاری ، و 100 مخالفة أخرى .