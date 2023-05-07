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المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الحشيش

الأحد، 07 مايو 2023 10:59 ص
المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الحشيش محكمة - أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش
 
تعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه حال تفقد الحالة الأمنية بمنطقة حدائق القبة، تبين وقوف سيارة ربع نقل على أحد جانبي الطريق، فتوجه رجال المباحث للسيارة وبسؤال قائدها، ارتبك وظهرت عليه علامات الخوف، وبتفتيش السيارة عثر مع المتهم على 6 لفافات من مخدر الحشيش، تم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة المخدرات وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

المخدرات

عقوبة حيازة المخدرات



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