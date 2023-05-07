اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 01:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

القوى المدنية السودانية تطالب الجامعة العربية بالتدخل لوقف القتال بالسودان

الأحد، 07 مايو 2023 01:01 م
القوى المدنية السودانية تطالب الجامعة العربية بالتدخل لوقف القتال بالسودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام تلقى خطاباً من القوى المدنية الموقعة على التفاق الإطارى يعرضون فيه وجهة نظرهم حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الحرب الدائرة. 
 
وأوضح المتحدث أن القوي المدنية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية، مع رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة اشعال الحرب أو توسيع رقعتها ودعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلي اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة والحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم.
 
 
 

السودان

الجامعة العربية

اخبار السودان

أحمد أبو الغيط

اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة