السجن 10 سنوات لسمكرى وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته مواد مخدرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب، بالسجن المشدد 10 غيابيا للمتهم " إ.ح.ال" سمكري لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 13789 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنه حال المرور الأمني تخلي المتهم " إ.ح.ال" سمكري ، عن لفافة بلاستيكية، والتقطتها القوة الأمنية وتبين أنها تحتوي علي مخدر الهيروين، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي علبة سجائر بداخلها عدد 4 لفافات لمخدر الحشيش ،وكذلك مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائي، أن اللفافات المضبوطه لمخدر الحشيش، ووزنت 90, جراما وان لفافة الهيروين وزنت 50 جراما، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون بأن أحرز جوهري الحشيش والهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو المبين بالتحقيقات، وقررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها علي المتهم.