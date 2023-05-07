السجن المشدد 10 سنوات لشقيقين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "م.خ.غ" وشقيقه "ن.خ.غ" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ث.ك.ا" بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشأه عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهمين بالتعدى عليه مما أحدث به عاهة مستديمة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وتبين وجود خلافات بين الطرفين قام خلالها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه مما أحدث به عاهة مستديمة، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.